C’est une décision qui ne réjouit pas les aspirants au métier d’enseignant (Ame). En effet, ils ne sont pas autorisés à participer aux journées pédagogiques nationales de réflexion et de concertation des enseignants. C’est qu’on leur a fait comprendre à l’orée de cette nouvelle année scolaire 2021-2022. Les journées pédagogiques se tiennent les 09 et 10 septembre prochain.

« Nous sommes malheureusement écartés de ces journées de réflexion »

Cette rencontre permet de « discuter des questions liées au contenu et à la manière d’enseigner durant l’année », explique dans les colonnes de journal La Nation, Ferdinand Sourou Missenhoun, l’un des porte-paroles de la Fédération nationale des collectifs des enseignants pré-insérés du Bénin. Il soutient donc que les aspirants devraient normalement « bénéficier de ces journées puisque le plupart des collègues n’ont pas fait une formation pédagogique ». De plus, ils sont plus nombreux dans les écoles. Mais malgré cela, « nous sommes malheureusement écartés de ces journées de réflexion » déplore le porte-parole.

Cependant, il est important de souligner que les aspirants n’avaient jamais été associés à ces journées pédagogiques. Mais ils voulaient vraiment que la donne change, surtout après avoir formulé la demande aux autorités compétentes. Pour eux, bénéficier de la formation de ces deux jours, renforcerait la qualité des enseignements pendant l’année scolaire. Et cela importe plus que les primes qui seront perçues, selon leurs dires.