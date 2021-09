Le procureur général d’Haïti a demandé au juge chargé de l’enquête sur l’assassinat du président Jovenel Moïse d’inculper le Premier ministre Ariel Henry en tant que suspect et a ordonné aux services de migration de ne pas le laisser quitter le pays. Dans une lettre au juge Garry Orelien, le procureur Bed-Ford Claude a déclaré que des enregistrements téléphoniques montraient qu’Henry avait communiqué à deux reprises avec un suspect clé, Joseph Badio, dans le meurtre de Moïse la nuit du crime, le 7 juillet.

Ce suspect, un ancien fonctionnaire du ministère de la Justice qu’Henry a publiquement défendu, est maintenant en fuite. Il devrait être « interdit à Henry de quitter le territoire national par voie aérienne, maritime ou routière en raison de présomption grave relative à l’assassinat du président », a écrit Claude dans une lettre aux services des migrations du pays. « Il y a suffisamment d’éléments compromettants … pour poursuivre Henry et demander son inculpation pure et simple », a écrit Claude.

Tactiques de diversion visant à semer la confusion

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part du Premier ministre, qui a été officiellement nommé à ce poste moins de deux semaines après l’assassinat, ou de son bureau. L’ordre du procureur mardi est venu quelques jours seulement après qu’il ait invité Henry à le rencontrer pour expliquer pourquoi il a parlé avec l’un des principaux suspects du meurtre de Moïse. Le Premier ministre a rejeté un jour plus tard ce qu’il a qualifié de « tactiques de diversion » visant à semer la confusion et à empêcher que justice soit rendue.

Le contenu de la conversation

« Les vrais coupables, les cerveaux et les commanditaires de l’assassinat odieux du président Jovenel Moïse, seront identifiés, traduits en justice et punis pour leur crime », a déclaré Henry sur Twitter le 11 septembre. Lundi, le Bureau de la protection des citoyens d’Haïti, a demandé à Henry de démissionner et l’a exhorté à se présenter au bureau du procureur comme demandé pour faire la lumière sur la situation. « Nous aimerions tous connaître le contenu de cette conversation », a déclaré l’avocat Renan Hedouville, qui dirige le bureau, à propos des appels signalés entre Henry et Joseph Badio, un fugitif qui a déjà travaillé au ministère de la Justice d’Haïti et au bureau anti- unité de corruption.

Les appels ont duré sept minutes

Dans sa lettre de deux pages, Claude a déclaré que les appels avaient été passés à 4h03 et 4h20 heure locale le 7 juillet et a déclaré que les preuves montraient que Badio se trouvait à proximité du domicile de Moise à ce moment-là. Les appels ont duré sept minutes au total et Henry était à l’hôtel Montana à Port-au-Prince à ce moment-là, a également déclaré Claude, notant qu’un responsable du gouvernement a tweeté le mois dernier qu’Henry lui avait dit qu’il n’avait jamais parlé avec Badio. Pour rappel le président Jovenel Moïse a été abattu lorsque des assassins ont pris d’assaut sa résidence privée dans les collines au-dessus de Port-au-Prince, plongeant le pays dans un vide politique.