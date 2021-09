Après 90 jours dans l’espace, les trois taïkonautes qui étaient à bord de la station spatiale chinoise ont effectué leur retour sur la terre ce vendredi 17 septembre. Cet événement inédit avait suscité la curiosité de plusieurs milliers d’observateurs. A en croire les informations rapportées sur ce retour des taïkonautes, la descente aurait eu lieu dans les sables rouges de la province chinoise de Mongolie intérieure.

Les trois hommes ont été placés quarantaine. Selon la justification de cet acte, il ne s’agit pas en effet d’une infection au nouveau coronavirus mais juste une précaution parce que « leur immunité a été affaiblie » après trois mois dans l’espace. L’engin s’est immobilisé précisément sur le sol à 13h34, heure de Pékin. Après l’intervention de l’équipe médicale, les trois hommes se sont prêtés aux questions de la télévision chinoise Télévision centrale de Chine (CCTV).

“Nous nous sentons tous très bien”

Selon le commandant, la maison s’est plutôt bien déroulée et ils se portent tous bien et surtout en bonne santé. « Nous nous sentons tous très bien. L’or véritable ne craint pas le feu », a confié le commandant Nie Hasisheng. Le second pour sa part qui fêtait son anniversaire de naissance confiait à la presse qu’il ne serait possible qu’il oublie ce jour. « L’univers est vaste, il est beau et il est fascinant. À l’avenir, nous volerons plus loin et plus longtemps et nous rapporterons les plus beaux paysages de l’espace à des centaines de millions d’enfants chinois. », a déclaré Liu Boming.