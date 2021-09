Après le lancement mercredi de deux missiles balistiques à des heures d’intervalle lors d’un duel de puissance militaire, la Corée du Nord a déclaré jeudi avoir lancé avec succès des missiles balistiques depuis un train pour la première fois et continuait de renforcer ses défenses. Les tests de mercredi ont marqué un retour des tensions entre les deux Corée au milieu d’une impasse prolongée dans les pourparlers dirigés par les États-Unis visant à dépouiller la Corée du Nord de son programme d’armes nucléaires.

L’agence officielle de presse centrale coréenne de Pyongyang a déclaré que les missiles avaient été lancés lors d’un exercice d’un « régiment de missiles embarqués » qui a transporté le système d’armes le long des voies ferrées dans la région montagneuse du centre du pays et a frappé avec précision une cible maritime à plus 800 Km de là. Les médias d’État ont montré ce qui semblait être deux missiles différents sortant de lanceurs de wagons engloutis dans des flammes orange le long de pistes entourées d’une forêt dense.

La Corée du Nord développe divers équipements de lancement mobiles

Un système balistique sur rail reflète les efforts de la Corée du Nord pour diversifier ses options de lancement, qui comprend désormais divers véhicules et rampes de lancement au sol et peut éventuellement inclure des sous-marins. Tirer un missile depuis un train pourrait accroître la mobilité, mais certains experts affirment que les simples réseaux ferroviaires de la Corée du Nord traversant son territoire relativement petit seraient rapidement détruits par les ennemis pendant une crise.

« Notre armée estime que la Corée du Nord développe en permanence divers équipements de lancement mobiles », a déclaré le colonel Kim Jun-rak, porte-parole des chefs d’état-major interarmées de la Corée du Sud. Il a déclaré que les militaires sud-coréens et américains continuaient d’examiner les lancements nord-coréens. Les armées sud-coréenne et japonaise ont déclaré plus tôt que les deux missiles balistiques à courte portée de la Corée du Nord avaient atterri à l’intérieur de la zone économique exclusive du Japon mais en dehors de ses eaux territoriales.