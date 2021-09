Une importante découverte a été faite dans le secteur minier en Côte d’Ivoire. En effet, le gouvernement ivoirien d’Alassane Ouattara a annoncé, le 1er septembre 2021, la découverte d’un gisement de pétrole et de gaz naturel. Selon le ministre ivoirien des mines, du pétrole et de l’énergie, Thomas Camara, les réserves de pétrole sont estimées entre 1,5 et 2 milliards de barils de pétrole brut. Par ailleurs, le volume du pétrole est non négligeable puisqu’il y aurait entre 1800 à 2400 milliards de pieds de cube.

Le gisement de pétrole est situé à proximité de la frontière avec le Ghana

Dans un communiqué, le ministre a indiqué qu’ : « une découverte majeure de pétrole dans le bassin sédimentaire de la Côte d’Ivoire vient d’être faite par la société italienne Eni dans le bloc CI-101, en eaux profondes, opéré en consortium avec la société nationale Petroci Holding ». Selon les informations apportées par le gouvernement ivoirien, le gisement de pétrole est situé à proximité de la frontière avec le Ghana, à 1200 mètres en profondeur et à 60 km au large des côtes. Suite à cette annonce, le président Alassane Ouattara a exprimé sa satisfaction sur Twitter. Selon lui, il s’agit là « de belles perspectives pour la production pétrolière et gazière dans les années à venir ». Notons qu’il ne s’agit pas uniquement là d’une bonne nouvelle pour la Côte d’Ivoire, mais aussi pour la compagnie italienne Eni, qui possède 90% des parts contre 10% pour la société nationale Petroci Holding, en ce qui concerne l’exploitation pétrolière.

Une production quotidienne estimée à près de 36 000 barils

Pour rappel, la Côte d’Ivoire reste un modeste producteur de pétrole avec une production quotidienne estimée à près de 36 000 barils. Un chiffre très inférieur à d’autres producteurs en Afrique. Cependant, c’est dans le secteur de l’agriculture que le pays tire sa richesse, avec la production de cacao. Cette culture fait en effet du pays, le premier producteur mondial de cacao avec 40% du total, devant son voisin le Ghana.

Je me réjouis de cette importante découverte de pétrole brut et de gaz naturel dans le bassin sédimentaire de notre pays.

De belles perspectives pour la production pétrolière et gazière dans les années à venir. pic.twitter.com/2ZtmdlucRS — Alassane Ouattara (@AOuattara_PRCI) September 1, 2021