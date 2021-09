La rupture du contrat de sous-marins par l’Australie au profit des Etats-Unis continue de faire la une de la presse française. En effet, l’Elysée qui considère la décision de Canberra comme une trahison, a décidé de rappeler ses ambassadeurs en Australie ainsi qu’à Washington. C’était hier que la France a fait connaître sa décision via un communiqué du ministère des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.

L’Australie comprend la « déception » de la France

« A la demande du président de la République, j’ai décidé du rappel immédiat à Paris pour consultations de nos deux ambassadeurs aux Etats-Unis et en Australie. Cette décision exceptionnelle est justifiée par la gravité exceptionnelle des annonces effectuées le 15 septembre par l’Australie et les Etats-Unis » a indiqué le chef de la diplomatie française. Suite à la décision de l’Hexagone de rappeler ses ambassadeurs, l’Australie et les USA se sont montrés compréhensifs. Tout en disant comprendre la « déception » de la France, le Premier ministre australien Scott Morrison a fait savoir qu’il avait informé le président Emmanuel Macron du nouveau partenariat avec les Etats-Unis. « Lorsque j’ai rencontré le président [Emmanuel Macron] à la fin du mois de juin, je lui ai clairement fait part (…) de nos inquiétudes concernant la capacité des sous-marins conventionnels à faire face au nouvel environnement stratégique » a-t-il ajouté.

« Nous comprenons leur position »

La réaction a été la même du côté américain. « Nous avons été en contact étroit avec nos partenaires français sur leur décision de rappeler l’ambassadeur Etienne à Paris pour des consultations. Nous comprenons leur position et continuerons de nous efforcer dans les prochains jours à résoudre nos différends, comme nous l’avons fait à d’autres moments au cours de notre longue alliance » a martelé Emily Horne, porte-parole du Conseil national de sécurité des Etats-Unis. Pour rappel, Canberra a rompu le contrat signé avec la France, en 2016, sur la fourniture d’une douzaine de sous-marins non nucléaires. En remplacement, il a annoncé le 15 septembre deriner l’acquisition de sous-marins américains à propulsion nucléaire.