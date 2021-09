Quelques semaines après la rencontre qui a eu lieu entre les présidents de la Russie et de la Turquie, l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) rapporte que plusieurs frappes ont été menées contre des positions de groupes syriens pro-turcs. Selon le bilan qui a été fait de cette situation, au total, plus de dix combattants d’un groupe pro-turc ont été tué et treize autres ont été blessés au cours du week-end écoulé.

Des chasseurs-bombardiers de l’armée russe ont pris pour cible une école qui abritait en permanence la brigade al-Hamza. Ladite école est proche de la Turquie, dans un village de la province septentrionale d’Alep. Dans la même période, d’autres appareils de l’armée russe ont attaqué un poste d’observation de l’armée turque. Ce poste était situé en effet dans le fief jihadiste et rebelle au sud de la province d’Idleb.

Des renforts pour l’armée turque

Toujours selon les informations rapportées par l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), des pareilles actions avaient été menées par la Russie la veille. De son côté, l’armée de la Turquie a acheminé des renforts en hommes et en matériel. Ces renforts sont allés vers la zone de désescalade d’Idleb. Depuis bientôt deux ans, les troupes d’Ankara déploient plusieurs milliers de soldats.