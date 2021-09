Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov a déclaré ce jeudi que la Russie poursuivra sa politique d’indépendance et ne se conformera pas aux États-Unis malgré les sanctions et les pressions des autorités américaines. « Nous nous sommes si bien adaptés à cette pression [américaine], pour sanctionner les dépenses et ainsi de suite que, probablement, cette politique s’est épuisée il y a longtemps », a déclaré le porte-parole.

Cette politique « ne peut pas conduire la Russie à se conformer d’une manière ou d’une autre à l’Amérique, et encore moins à changer la ligne principale de sa politique étrangère », a assuré Dmitri Peskov. « C’est impossible. La Russie maintient sa ligne souveraine », a déclaré Peskov. D’après le porte-parole, il existe une « constante apparente » dans l’attitude des États-Unis envers la Russie.

Les USA ne réduiront pas cette pression

« La ligne vers le confinement de notre pays a été là et sera là. C’est une autre question de savoir à quel point cette pression sera intense sous l’administration Biden. C’est un fait qu’ils ne réduiront pas cette pression, mais la question est de savoir à quel point vont-ils l’accélérer », s’interroge Peskov.