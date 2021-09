Les élèves potentiellement dangereux seront bientôt identifiés par un logiciel en Russie. L’information a été annoncée par le quotidien « Vedomosti ». Selon les précisions qui ont été apportées sur cette innovation, ils seront repérés grâce à leurs écrits. L’intelligence artificielle aura ainsi le mérite de prévenir « les comportements socialement dangereux et destructeurs».

Les gouvernants russes ont prévu de mettre dans cette initiative un montant évalué à 1,7 milliard de roubles, soit un peu plus de 20 millions d’euros. Rappelons que l’idée de la conception d’un logiciel de ce type intervient alors que le pays a été secoué par des fusillades qui ont eu lieu dans des centres éducatifs. La fusillade la plus récente a eu lieu lundi 20 septembre dernier sur le campus de l’université de Perm, dans l’Oural, à l’est de la Russie.

Six morts dans une fusillade…

Selon les autorités sécuritaires, un étudiant armé d’un fusil aurait ouvert le feu dans l’enceinte de l’Université. Au total, six personnes seraient décédées et près de trente autres blessées. « Le 20 septembre, un étudiant se trouvant dans l’un des bâtiments de l’université […] a ouvert le feu sur les gens autour. En conséquence, (six) personnes sont mortes et plusieurs ont été blessées », a fait savoir le Comité d’enquête du pays.