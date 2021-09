L’armée tchadienne va augmenter ses effectifs pour mieux faire face à ses défis en matière de sécurité, via une nouvelle réforme. En effet, celle-ci vise notamment à presque multiplier par deux l’effectif des militaires tchadiens, en passant de 35 000 à 60 000 soldats. Concernant ladite réforme, une ordonnance a été adoptée le vendredi 24 septembre 2021 par l’Assemblée nationale sortante.

La réforme traite aussi de l’évolution des pensions

Celle-ci qui porte sur le statut général des militaires des forces de l’ordre et de sécurité, permettra à ces derniers, selon le général Daoud Yaya Brahim, ministre tchadien de la défense, d’avoir une paie plus importante. Par ailleurs, la réforme traite aussi de l’évolution des pensions, des carrières et des grades. Notons que l’augmentation du nombre de militaires tchadiens validée par cette réforme intervient dans un contexte où le pays fait face à de grands défis sécuritaires. Cependant, cette dernière ne fait pas l’unanimité puisque l’opposition estime qu’elle a été adoptée par une Assemblée nationale qui n’est pas légitime. D’après, Succès Masra, du parti Les Transformateurs, la nouvelle réforme ne répond pas aux principaux défis auxquels est confronté l’armée tchadienne.

Il a évoqué le fait que cette dernière est principalement composée de trois tribus à savoir : les Arabes, les Goranes et les Zaghawas. Aussi, a-t-il indiqué que les autres corps sont délaissés au profit de la garde présidentielle bien que la majorité des soldats ne sont pas bien formés.