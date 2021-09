Le ministère béninois des affaires étrangères a publié le lundi dernier sur son site, la liste actualisée des ambassades et consulat du pays à l’étranger. On retient qu’en Afrique, le Bénin n’a que deux ambassades et un consulat Général au Nigéria. Les deux ambassades sont au Maroc et au Nigéria. L’ambassadeur du Bénin près de ce géant voisin de l’Est s’appelle Paulette Marcelline Adjovi épouse Yékpè. Celui du Maroc, répond au nom de Serge Dagnon. Le consul général du Bénin au Nigéria est Thomas Adjani Adegnadjou.

Sur le continent américain, le pays a décidé de laisser seulement ouverts deux ambassades. Celle de Cuba avec à sa tête Boniface Vignon, celle des Etats-Unis dirigée par Jean Claude Félix Do Rego, en plus de la mission permanente de la République du Bénin auprès des Nations Unies. Elle a à sa tête Marc Hermanne G. ARABA. En Europe, le Bénin a seulement décidé de garder ses représentations diplomatiques dans deux pays: la France avec l’ambassadeur Eusèbe Agbangla et la Russie où a été nommé l’ambassadeur Noukpo Clément Kiki.

L’Asie abrite le plus grand nombre d’ambassades du Bénin

Le continent sur lequel le Bénin compte désormais le plus d’ambassades ouvertes est l’Asie avec 5 représentations diplomatiques. La première est à Koweit City avec Soumanou Issoufou Moudjaidou. La deuxième au Qatar avec Mohamed Baré. Une autre se trouve en Arabie Saoudite avec à sa tête l’ambassadeur Fadilou Moutairou. La Chine et le Japon complètent le tableau avec respectivement, les ambassadeurs Simon Pierre Adovèlandé et Makarimi Abissola Adechoubou.