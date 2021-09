Ne comptez pas sur lui pour raccrocher les crampons de si tôt. A 36 ans, Mickaël Poté, l’attaquant des écureuils du Bénin a signé pour 1 an à Menemenspor, un club de deuxième division turque. Il y a quelques jours encore, le double buteur des “rongeurs” face au Ghana à la Can 2019 était un joueur de Bandirmaspor, un autre club turc.

Il a empilé les buts à Adana Demirspor

Son contrat a été finalement résilié et le natif de Lyon a posé ses valises à Memenespor. « Notre club a récemment signé un contrat d’un an avec l’attaquant Mickaël Franck Poté qui faisait partie de l’équipe de Bandirmaspor. Bonne chance à notre club et à notre joueur » peut-on lire sur le site de cette écurie du football turc. Notons que le pays d’ Erdogan réussit bien au joueur puisqu’il est passé par plusieurs clubs turcs à l’instar de Metropolitan Belediye Erzurumspor, et Adana Demirspor où il a marqué en tout 47 buts en deux saisons c’est-à-dire de 2015 à 2016 et de 2016 à 2017.

A Bandirmaspor, il n’a scoré que 8 fois la saison dernière. Malgré son âge Mickaël Poté est toujours régulier en sélection où il apporte toute son expérience aux jeunes écureuils. Il était dans le groupe qui a affronté lundi dernier les Léopards de la République Démocratique du Congo au stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Le Bénin avait concédé le nul (1-1) face à une équipe congolaise toujours à la recherche de sa première victoire dans ces éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022.