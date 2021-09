Sur son profil Twitter, le président salvadorien Nayib Bukele s’est lui-même qualifié de « dictateur » après que des milliers de personnes se soient rassemblées pour protester contre son gouvernement. Le leader de 40 ans a récemment changé sa biographie sur Twitter en « dictateur du Salvador » après avoir précédemment écrit « le père de Layla », le nom de sa fille. Alors que des rumeurs circulaient sur le piratage potentiel du compte, des sources au sein de son gouvernement ont conformé que c’est le président qui a écrit sa nouvelle biographie.

Le changement de la biographie Twitter a fait l’objet d’un débat en ligne, plusieurs personnes se demandant s’il trolle ou si cela justifie les affirmations selon lesquelles il est un leader autoritaire. Les critiques pensent que Bukele a concentré trop de pouvoir au Salvador en affaiblissant l’indépendance des tribunaux du pays et craignent qu’il ne brigue une réélection pour un mandat consécutif, ce qui n’était pas autorisé.

Un second mandat

Plus tôt en septembre, la plus haute juridiction d’El Salvador a déclaré que les présidents en exercice pourraient remplir deux mandats, ouvrant ainsi la voie au président Bukele pour se représenter en 2024, selon Reuters. Malgré les problèmes liés à l’utilisation de Bitcoin et aux critiques de ce que beaucoup perçoivent comme des mesures autoritaires, Bukele a obtenu des notes élevées dans les sondages depuis son élection en 2019 à la suite de ses promesses de lutter contre la corruption dans le pays.