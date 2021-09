Avance Media, l’agence de marketing et de notation, a publié récemment son TOP 100 des africaines les plus influentes. On y retrouve deux béninoises. La chanteuse Angélique Kidjo et la vice-présidente du Bénin Mariama Chabi Talata Zimè. La présence d’Angélique Kidjo dans ce top 100 n’est pas une surprise, tant elle est influente sur la scène musicale africaine et au-delà. La diva aux 4 Grammy Awards soutient également la scolarisation des filles sur le continent à travers sa Fondation Batonga créée en 2006.

Avec Aya Nakamura

Elle travaille également pour la promotion des droits humains et l’autonomisation des femmes de même que l’éducation des enfants. Outre Angélique Kidjo, la chanteuse franco-malienne Aya Nakamura figure également dans ce classement. Au rayon des personnalités politiques, on retrouve Mariama Chabi Talata, la vice-présidente du Bénin. Elle a été élue avec Patrice Talon lors de la Présidentielle d’avril 2021. L’ex-députée n’a cependant aucune fonction au gouvernement. Elle est la grande chancelière de l’ordre national du Bénin.

Célébrer “les femmes africaines”

En dehors des artistes et femmes politiques, on retrouve dans ce TOP 100, des patronnes d’entreprises, des universitaires, des influenceuses et des militantes de la société civile entre autres. L’objectif d’Avance Media est de « célébrer (non seulement) les femmes africaines mais aussi de mettre en valeur les réalisations individuelles et collectives de femmes qui inspirent la prochaine génération de dirigeantes en Afrique ». C’est du moins ce qu’a indiqué l’Agence du jeune entrepreneur d’origine ghanéenne Prince Akpah sur son site internet le 31 août dernier.