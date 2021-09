On sait désormais plus sur les 21 sculptures de dromadaires découvertes dans le nord de l’Arabie saoudite qui représente des animaux en taille réelle. Alors qu’en 2018, des archéologues avaient annoncé que ces œuvres dataient du début de notre ère, une étude parue ce mercredi 15 Septembre 2021, dans la revue Journal of Archaeological Science repousse la date à des années plus tôt.

La datation de ses œuvres a été possible grâce à un dispositif technique impressionnant mis à place à travers un programme de recherche lancé le CNRS, l’Institut allemand Max Planck et le ministère de la Culture de l’Arabie Saoudite. Pour principale auteure de l’étude, Dr. Maria Guagnin, de l’institut allemand évoqué un peu plus tôt, « des communautés néolithiques sont retournées régulièrement sur le site des dromadaires, indiquant que son symbolisme et sa fonction se sont maintenues sur de nombreuses générations ».

Selon nos recoupements d’informations, les 21 sculpture découvertes dans un désert en Arabie Saoudite auraient existé depuis pas moins de 7000 ans. Ce qui amène à dire que cette nouvelle estimation dépasse largement les premières informations révélées sur ces œuvres il y a 4 ans. Des sources généralement bien introduites, informent que les auteurs de l’étude, pvoient la zone où les sculptures ont été découvertes comme un exemple de « la période de la préhistoire quand les populations pastorales du Nord de l’Arabie créaient de l’art rupestre et de larges structures de pierre ».