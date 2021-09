Il y a quelques mois, le rappeur Lil Uzi Vert avait choqué le monde entier en révélant qu’il avait implanter un diamant de plusieurs millions de dollars sur son front. Depuis lors plusieurs personnes craignaient qu’il se fasse attaquer pour cette raison. Finalement, ce qui devait arriver, arriva !

Quelle mouche avait piqué le jeune rappeur Lil Uzi Vert. C’est la question que se posaient bon nombre de fans de la star après l’annonce de son implant en diamant. Beaucoup avaient affirmé que le rappeur ne serait plus en sécurité avec une telle pierre disponible sur son front. Et c’est exactement ce qui se passa. Le diamant en question d’une valeur de 24 millions d’euros a été en effet arraché lors d’un concert par un individu. Mais finalement, plus de peur que de ma, il a réussi à récupérer la pierre précieuse.

Les récentes apparitions de la star sans son diamant sur le front avait en effet inquiété beaucoup de personnes.“Lorsque j’ai fait mon concert à Rolling Loud, j’ai sauté dans la foule, et quelqu’un me l’a arraché. Mais ça va bien, je me sens bien car j’ai toujours le diamant” a-t-il révélé. L’information a été rendue publique par le site américain TMZ.