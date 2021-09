C’est une nouvelle qui rendra triste les fans du footballeur sénégalais Demba Ba. En effet, l’ancien de Chelsea a décidé de prendre sa retraite en tant que joueur. C’était dans la soirée d’hier lundi 13 septembre 2021, qu’il a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux. « C’est avec le cœur rempli de gratitude que j’annonce la fin de ma carrière de joueur » a-t-il laissé voir.

Il a joué 3 matchs avec le Lugano FC

Dans une lettre publiée sur Twitter, il a ajouté : « Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont croisé mon chemin et qui m’ont aidé à grandir tout au long de ces années, chaque club et entraîneur pour m’avoir offert cette opportunité, les supporters pour leur soutien incroyable ainsi que ma famille et mes amis pour leur amour inconditionnel. Du plus profond de mon cœur, Merci ». Notons que l’international sénégalais choisi ainsi de prendre sa retraite à l’âge de 36 ans. Il avait signé avec le club suisse de Lugano, dans lequel il n’a joué que trois matchs avant de faire part de sa décision de prendre sa retraite. Pour rappel, Demba Ba a eu un parcours important dans le milieu du football international, puisqu’il a joué dans 22 sélections.

Le joueur qui a commencé à jouer en professionnel dans le club français du FC Rouen est ainsi passé par plusieurs clubs. En Turquie, il a joué dans les clubs Gotzepe, Besiktas et Basaksehir. En Allemagne, il a joué dans le club de Hoffenheim, en Angleterre dans les clubs de Newcastle, West Ham et Chelsea. Aussi, Demba Ba a-t-il joué dans le club chinois de Shanghai Shenhua.