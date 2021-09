En dépit des nombreuses mises en garde, l’Iran a continué d’augmenter considérablement la production d’uranium hautement enrichi. Ankara a également refusé de renouer avec les observateurs internationaux, signalant qu’une nouvelle escalade attend les responsables lorsqu’ils se réuniront ce mois-ci pour discuter du programme atomique du pays. Dans un nouveau rapport ce mardi, le premier depuis que Ebrahim Raissi a pris le pouvoir, les inspecteurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) ont indiqué que la République islamique avait augmenté ses stocks d’uranium enrichi à des niveaux proches des niveaux nécessaires pour les armes et augmentait sa capacité de production.

L’agence a également indiqué que le pays a continué à restreindre la surveillance des installations et une enquête sur des activités prétendument non déclarées. « L’incapacité de l’Iran à répondre aux demandes d’accès de l’agence à son équipement de surveillance compromet sérieusement la capacité technique de l’agence », a écrit l’AIEA dans un document de 16 pages. Un deuxième rapport de 7 pages a réitéré la profonde inquiétude de l’AIEA quant à la présence de matières nucléaires dans des lieux non déclarés.

L’Iran doit immédiatement rectifiée la situation

« La confiance de l’agence dans sa capacité à maintenir la continuité des connaissances diminue avec le temps et a maintenant considérablement diminué », a averti l’AIEA. « Cette confiance continuera à décliner à moins que la situation ne soit immédiatement rectifiée par l’Iran ». Les rapports sont susceptibles de renouveler la pression sur les envoyés internationaux auprès de l’AIEA pour censurer officiellement l’Iran lors de leur rencontre le 13 septembre à Vienne. Une résolution condamnant les activités nucléaires de l’Iran et son manque de coopération pourrait finir par aboutir au Conseil de sécurité de l’ONU.

Le stock d’uranium hautement enrichi a quadruplé

Les responsables iraniens ont averti qu’une telle décision pourrait assombrir les perspectives de pourparlers plus larges visant à ressusciter un accord de 2015 avec les puissances mondiales. Le stock iranien d’uranium hautement enrichi a quadruplé pour atteindre 10 kilogrammes au cours des trois derniers mois, tandis que son stock de matière enrichie à 20 % a augmenté d’environ un tiers pour atteindre 84,3 kilogrammes. Le stock global a chuté alors que les ingénieurs iraniens ont déplacé les stocks faiblement enrichis vers des aliments destinés à produire des matériaux à des niveaux de pureté plus élevés, selon l’agence.