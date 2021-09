A l’occasion de la commémoration du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre, l’ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoly Antonov, a déclaré que la Russie reste prête à relancer le dialogue bilatéral sur la lutte contre le terrorisme avec les États-Unis. Le dialogue avait a été mené sous les auspices des ministères des Affaires étrangères des deux pays en 2018-2019. Dans un article publié sur la page Facebook de l’ambassade samedi, le diplomate russe a indiqué que l’histoire des relations russo-américaines a vu de nombreux exemples où une interaction efficace entre les agences de renseignement a aidé à déjouer des attaques majeures.

« À cet égard, nous sommes reconnaissants à nos collègues américains pour les précieuses informations qui ont contribué à dissuader les attentats terroristes à Saint-Pétersbourg en 2017 et 2019 », a rappelé Antonov. « Nous espérons que de tels contacts ne feront que se renforcer et seront complétés avec le temps par des discussions utiles dans le cadre du dialogue bilatéral sur la lutte contre le terrorisme, qui a été mené sous les auspices des ministères des Affaires étrangères en 2018-2019 », a-t-il déclaré.

“Mettre de côté toutes les contradictions et les différends”

« La partie russe est prête à relancer le format mentionné. C’est notre priorité naturelle. Nous devons mettre de côté toutes les contradictions et les différends et coopérer au profit de la sécurité et de la prospérité non seulement de la Russie et des États-Unis, mais de toute l’humanité », a déclaré l’ambassadeur. Le diplomate a aussi souligné que l’anniversaire des attentats du 11 septembre est « le jour du deuil pour nous tous ».