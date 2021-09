Il y a 20 ans des attentats d’al-Qaida le 11 septembre 2001 ont fait quelque 3000 morts aux Etats-Unis. A l’occasion de la commémoration du vingtième anniversaire qui revêt une particularité en raison de son contexte, les hommages se sont multipliés partout dans le monde. En France, le président Emmanuel Macron à travers un tweet a commémoré ce jour inoubliable. « Nous n’oublierons jamais. Nous combattrons toujours pour la liberté », affirme Macron sur Twitter, avec une vidéo d’un drapeau américain trônant sur le perron de l’Élysée.

“Cette menace mortelle n’a pas faibli”

La candidate à la présidentielle de 2022, Marine Le Pen a également commémoré l’événement rappelant que la menace terroriste reste toujours vive. « Chacun garde en mémoire les images bouleversantes du World Trade Center. En 20 ans, cette menace mortelle n’a pas faibli et doit être combattue avec une détermination totale », a écrit la présidente du RN. Pour le président de droite de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand, « la guerre contre l’islamisme, qui a aussi durement frappé notre pays, doit être menée sans relâche. Elle sera longue, mais nous la gagnerons », a-t-il écrit.

La vulnérabilité américaine

Depuis le 11 septembre 2001, les commémorations sont devenues une tradition annuelle, mais samedi prend une importance particulière, survenant 20 ans après le matin que beaucoup considèrent comme un tournant dans l’histoire américaine. Un jour qui a donné aux Américains un sentiment de vulnérabilité qui a profondément influencé la vie politique du pays depuis alors.

Dans un rappel douloureux de ces changements, il y a quelques semaines à peine, les forces américaines et alliées ont achevé un retrait chaotique de la guerre que les États-Unis ont déclenchée en Afghanistan en représailles aux attaques, qui sont devenues la guerre la plus longue de l’histoire des États-Unis. Et la pandémie du Covid-19, qui a fait jusqu’à présent plus de 655 000 morts aux États-Unis, se poursuit.