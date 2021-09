Les négociations en cours entre les autorités maliennes et le groupe de sécurité privée russe Wagner continuent de susciter des inquiétudes dans le pays. C’est le cas de la Coordination des mouvements de l’Azawad qui fait remarquer que l’arrivée des mercenaires russes ne fera qu’en rajouter aux problèmes déjà existant au Mali. Pour le porte-parole de ce mouvement politique et militaire arabe, croire que l’arrivé des mercenaires pourrait régler la situation est une erreur.

« C’est juste multiplier les problèmes »

« Amener des mercenaires russes Wagner au Mali aujourd’hui, c’est juste multiplier les problèmes auxquels nous sommes confrontés depuis 2012. Nous sommes dans de multiples problèmes soit de mouvements, soit de guerres intercommunautaires, soit des coups d’État. », a fait savoir le porte-parole Mohamed Ould Ramadane. « Donc nous vivons vraiment de sérieux problèmes au Mali et si on cherche la solution à travers les mercenaires, c’est que vraiment on se trompe. Et ce sera très grave. Pour nous, ils ne sont pas la solution », a poursuivi le porte-parole.

Moscou confirme les négociations

Rappelons que ces inquiétudes de la Coordination des mouvements de l’Azawad interviennent dans un contexte où les négociations entre les autorités maliennes et le groupe de sécurité privée russe Wagner ont été confirmées par le ministre russe des affaires étrangères Sergueï Lavrov. Le chef de la diplomatie russe a toutefois tenu à faire remarquer que le gouvernement russe n’est impliqué en rien dans ces différentes négociations.