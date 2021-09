C’est une triste nouvelle qui a été annoncée en ce qui concerne l’exploration et la colonisation de la planète Mars. En effet, les êtres humains participant aux missions spatiales vers la planète rouge, pourraient ne pas y vivre pendant plus de quatre ans. Il s’agit d’un constat fait par une équipe internationale de scientifiques.

Une situation causée par les radiations cosmiques

D’après cette dernière, une mission menant à la planète Mars ne pourrait pas dépasser quatre années. Cela, sans mettre en danger la vie de tous les êtres humains qui y seraient présents. Par ailleurs, le groupe d’étude ayant fait cette conclusion est parvenu à déterminer la cause de cette situation. En effet, le fait que les humains ne pourraient pas vivre plus de de 4 ans sur la planète rouge est causé par les radiations cosmiques. Selon l’équipe de scientifiques, la planète Mars ne dispose pas ou plus d’une magnétosphère qui est aussi efficace que celle de la planète Terre. C’est elle qui assure en effet, aux habitants d’être protégé des radiations en question.

Le moment idéal pour envoyer des êtres humains sur la planète rouge

Les chercheurs vont encore plus loin en soulignant que ces dernières proviennent des corps célestes et du soleil. Notons qu’outre le calcul ayant permis de déterminer les quatre années maximales durant lesquelles un humain peut vivre sur Mars, l’équipe de scientifiques a aussi dit le moment idéal pour envoyer des êtres humains sur la planète rouge. Le bon moment, selon lui, serait celui du paroxisme d’un « maximum solaire » où les particules du soleil pourraient détourner les rayonnements même celles plus dangereuses, qui proviennent d’au-delà du système solaire.