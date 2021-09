Le 11 octobre prochain, la Côte d’Ivoire affronte le Malawi au Stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou, dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les éléphants joueront donc au Bénin faute de stade aux normes dans leur pays. L’entraîneur de cette sélection ivoirienne Patrice Beaumelle, a justifié le choix du Bénin auprès des équipes de RTI Sport. Selon les explications du coach français, il y a deux facteurs qu’il a pris en compte: les installations du stade de l’amitié GMK et la proximité du Bénin avec la Côte d’Ivoire.

“ Les installations à Cotonou me paraissent idéales pour notre équipe ”

“J’ai choisi le Bénin parce que les installations à Cotonou me paraissent idéales pour notre équipe, en plus ce n’est pas très loin. J’espère qu’on pourra avoir des ivoiriens au stade pour se sentir un peu comme à la maison” a t-il déclaré. En ce qui concerne le manque de stades aux normes en Côte d’ Ivoire, Patrice Beaumelle, invite tout le monde à la patience. “On sait tous que nous sommes en chantier pour la Can 2023, je pense qu’il faut juste être patient et laisser les autorités finir le travail” exhorte-t-il.

Notons que le match aller Malawi-Côte d’Ivoire ne se jouera pas au Malawi puisque le pays a les mêmes problèmes de stades que la Côte d’Ivoire. La rencontre a été délocalisée à l’Orlando Stadium de Johannesburg en Afrique du Sud.