Les médias américains ont rapporté certains extraits d’un livre qui a été écrit sur l’ancienne première dame des Etats-Unis. L’auteure du nom de Stephanie Grisham avait en effet été une proche collaboratrice du clan Trump et plus précisément une ancienne porte-parole et confidente de Melania Trump. Celle qui aura déposé le tablier suite aux événements relatifs à l’attaque du Capitole américain a relaté dans son livre qui paraîtra dans les prochaines semaines certaines confidences sur l’épouse de Donald Trump.

Selon les extraits publiés par le média américain « Politico », l’auteure a appelé l’ex-top slovène « la reine de France condamnée. Dédaigneux. Vaincu. Détachée ». L’ancienne attachée de presse de Melania Trump raconte dans le livre que beaucoup de scandales ont secoué le séjour des Trump à la Maison-Blanche. « Il n’y a pas assez d’eau sur cette planète pour éteindre le feu qu’elle pourrait créer dans le monde des Trump, et notamment ce qui touche à l’ancienne Première dame, et que peu de gens peuvent se vanter connaître. », laisse-t-elle lire selon les extraits qui sont parus dans la presse avant la publication de l’ouvrage.

Elle accuse Melania Trump sur les événements du capitole

Sur les événements relatifs à l’attaque du Capitole américain, elle indique également que l’épouse de l’ancien président aurait la même vision que son époux. « Voulez-vous tweeter que les manifestations pacifiques sont le droit de chaque Américain, mais il n’y a pas de place pour l’anarchie et la violence? », aurait demandé Stephanie Grisham à Melania Trump. La réponse de cette dernière aurait été systématique : « Non ».