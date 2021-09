Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov est monté au créneau pour démentir une information qui avait été publiée il y a quelques jours par l’agence de presse britannique Reuters. L’officiel russe s’est notamment inscrit en faux contre l’information relative à l’arrivée de 1000 mercenaires russes à Bamako dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et pour former des militaires maliens.

«Il n’y a aucun représentant des forces armées russes là-bas et aucune négociation officielle n’est en cours», a formellement démenti le porte-parole du Kremlin. Il n’a tout de même pas nié l’existence de certains partenariats avec certains états africains sur le plan militaire. Il reconnait donc l’existence des «contacts dans le domaine militaire avec beaucoup de pays, y compris ceux situés sur le continent africain».

Reuters cite des sources diplomatiques

Ces déclarations du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov viennent remettre en cause la publication qui a été faite Reuters le 13 septembre dernier. L’agence de presse avait notamment précisé qu’elle tenait l’information de près de 10 sources diplomatiques et sécuritaires. «Les mercenaires russes seraient chargés de former les Forces armées maliennes (FAMa) et d’assurer la protection de certains hauts dirigeants maliens, mission qu’effectue déjà le groupe Wagner en Centrafrique», avait laissé lire Reuters dans sa publication.