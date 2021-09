Le club français Paris Saint-Germain dispose de l’une des meilleures attaques du monde footballistique avec le trio Messi, Neymar et Mbappé. Mais en dépit de cet avantage de plus, dont dispose le club de la capitale, l’ancien attaquant de Liverpool, Michael Owen n’est pas convaincu que les géants français devraient être favoris pour la Ligue des champions. Lors de son premier match en Ligue des champions, le PSG n’a pu faire qu’un nul (1-1) avec le Club Bruges alors le légendaire Argentin a débuté aux côtés de Kylian Mbappé et Neymar pour la première fois mercredi.

Pour Owen, Lionnel Messi n’était pas une bonne signature pour le PSG. « Ce sont des joueurs phénoménaux à part entière, mais les trois ensemble font que l´équipe est plus fragile et à vrai dire je ne comprends pas vraiment pourquoi on fait d’eux l’un des favoris pour la Ligue des Champions », a déclaré le Ballon d’Or sur BT Sport.

Les équipes anglaises devant le PSG

« Je pense que les équipes anglaises [Chelsea, Liverpool, Manchester City et Man Utd] sont de loin, bien supérieures », a-t-il assuré. Selon Owen, la signature de Gianluigi et de Sergio Ramos donne plus de chance au PSG de remporter la Ligue des champions que la « signature de quelqu’un comme Messi ».