Le célèbre boxeur américain Mike Tyson a été ouvertement menacé par l’une des personnes dont le nom est régulièrement cité dans l’assassinat du rappeur 2Pac. Il s’agit en effet du quinquagénaire plus connu sous le pseudonyme de Keefe D, Duane Davis. Alors qu’il donnait une interview au micro de The Art Of Dialogue, ce dernier n’est pas allé par quatre chemins pour faire comprendre au sportif américain qu’il pourrait en découdre avec lui s’il continuait ses déclarations.

“Je n’ai besoin que d’une seconde avec toi”

« Je n’ai besoin que d’une seconde avec toi, mec [il imite le geste d’une gâchette pressée, Ndlr]. Tu ferais mieux de me lâcher et de continuer à boxer. T’es un boxeur, t’as pas de casier. D’un seul coup, tout le monde veut être un tueur. Laisse tomber, t’es un boxeur. […] Ne fais pas comme si tu ne savais pas qui je suis. Tu ne veux pas mourir à cause d’une connerie, Mike, laisse tomber. Continue de boxer, grosse force à toi, bro. », a-t-il déclaré.

Tyson veut 5 seconde sur un ring avec lui

Cette sortie médiatique faite par Keef D, intervient en effet après les commentaires du boxeur américain Mike Tyson lors de la commémoration du 25ème anniversaire de décès de 2Pac. Il déclarait notamment qu’il regrette n’avoir pas eu la chance de se confronter au meurtrier. Il indiquait qu’il aurait voulu se confronter à ce dernier, juste pendant 5 secondes sur un ring.