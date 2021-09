L’Agence américaine pour le commerce et le développement (USTDA) finance une étude de faisabilité de mise en ligne de mini-réseaux solaires en République du Bénin. La société américaine SparkMeter est mise à contribution. En effet, elle participera à cette étude pour le compte de Sherlock Grids SAS, une société du Bénin. Le projet d’implantation de mini-réseaux solaires, permettra à des « dizaines de milliers de Béninois » d’avoir accès à l’électricité selon un communiqué de l’Agence américaine pour le commerce et de développement.

Le système qui sera déployé devrait permettre à la société béninoise Sherlock Grids, de gérer à distance à l’aide de compteurs intelligents et de logiciels adéquats, les mini-réseaux solaires du projet. Pour le moment, on ignore tout du délai dans lequel cette étude sera faite. Dan Schnitzer, le PDG de SparkMeter, a déclaré, qu’en numérisant un mini-réseau dès sa création, les services publics peuvent plus facilement intégrer l’analyse du réseau dans les opérations régulières. Ils « peuvent alors mesurer, visualiser et faire fonctionner à distance de manière cohérente leur système qui remplacera les cuisinières à charbon, les lampes à pétrole et les générateurs diesel avec une énergie propre et renouvelable ».

Enoh T Ebong, directeur par intérim de l’USTDA, a déclaré quant à lui, que le projet incarne leur engagement à déployer des solutions innovantes qui connectent davantage de citoyens africains à une énergie propre et fiable. « En tirant parti des technologies américaines, l’engagement de l’USTDA contribuera à atténuer les crises climatiques tout en soutenant l’objectif du Bénin d’électrification universelle grâce à l’énergie solaire » a t-il ajouté.