Le Covid-19 continue de sévir un peu partout sur le globe. La maladie détecté pour la première fois en Chine il y a bientôt deux ans fait encore de nombreux morts au fur et à mesure que le temps passe. Face à l’urgence de la situation, les grands laboratoires ont mis au point des vaccins pour lutter contre la propagation du virus et les campagnes de vaccination de masse ont démarré un peu partout dans le monde.

La situation ne s’est pas considérablement améliorée puisque jusqu’à ce jour, l’immunité collective n’est pas encore atteinte. Cela s’explique par le fait que de nombreuses personnes sont encore réticentes à se faire vacciner contre le Covid-19. Aussi, les variants du virus sont-ils venus apportés une nouvelle donne dans ce que nous savons du virus et de son fonctionnement. En effet, ces derniers mois, de nouveaux variants plus contagieux et plus virulents ont été découverts. Ils sont d’ailleurs responsables de la mort de nombreuses personnes à ce jour.

Le variant « Mu »

Dans la nuit d’hier mardi à ce mercredi 1er Septembre, l’Organisation Mondiale de la Santé a signalé qu’elle s’intéressait à l’un d’entre eux. Le variant baptisé « Mu » puisque c’est de lui qu’il s’agit a été en Colombie premièrement au début de cette année. Par la suite, il a été identifié dans plusieurs d’Europe et d’Amérique du Sud. « Le variant – B.1.621, d’après la nomenclature scientifique – a pour l’instant été classé comme « variant à suivre », informe l’organisation dans une note. Selon nos recoupements d’informations, ce variant présenterait un risque de résistance aux vaccins mis au point actuellement. Les prochains jours vont probablement permettre d’en savoir plus sur ce variant.