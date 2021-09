L’international footballeur brésilien évoluant au poste d’attaquant au Paris Saint-Germain, Neymar, défraie la chronique pour son contrat dans le club de la capitale. En effet, son contrat suite à sa venue au PSG, il y a quatre ans, fait partie de ceux ayant davantage fait la une de la presse sportive internationale.

Le Paris Saint Germain paie par mois et en brut 541 680 euros à Neymar

Selon le média El Mundo, le joueur perçoit mensuellement une prime à chaque fois qu’il est « courtois, ponctuel, aimable et qu’il est à disposition des fans ». Le Paris Saint Germain paie également par mois et en brut 541 680 euros à Neymar, pour observer les règles d’éthique imposées par le club de la capitale ainsi que pour saluer et satisfaire les fans du PSG. Annuellement, cette prime est de 6,5 millions d’euros bruts. Notons qu’il subsiste une nuance concernant cette prime. En effet, cette dernière contraint le joueur à « saluer et remercier les supporteurs avant et après chaque match à domicile ». Cependant, il faut ajouter que Neymar ne doit pas seulement être aimable envers les fans du club, puisqu’il a également des obligations envers le PSG.

Toujours selon El Mundo, le footballeur brésilien ne doit pas faire un « quelconque commentaire public qui irait à l’encontre du club ou de la tactique de l’équipe ». Pour rappel, le média n’a pas manqué de révéler que depuis son arrivée au PSG, Neymar a coûté en quatre années, 489 millions d’euros aux PSG. Cela, inclus les primes, le salaire brut et l’indemnité de transfert.