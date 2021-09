Kenneth Petty, mari de Nicki Minaj a plaidé coupable de ne pas s’être enregistré en tant que délinquant sexuel en Californie, selon des documents judiciaires. Initialement, Petty avait plaidé non coupable à l’acte d’accusation à un seul chef, mais a ensuite changé son plaidoyer, selon des documents judiciaires déposés jeudi. Il devrait être condamné en janvier.

Les autorités de Beverly Hills avaient arrêté Petty à la suite d’un contrôle routier en novembre 2019 après avoir appris qu’il avait déménagé de New York en Californie et n’avait pas soumis son statut de délinquant sexuel. Il a été libéré après avoir versé une caution de 20 000 $, mais a été de nouveau arrêté l’année dernière après avoir été inculpé dans le cadre de l’incident. Il a été libéré de la garde fédérale sur une caution de 100 000 $.

Reconnu coupable à l’âge de 16 ans

Selon des documents judiciaires, Petty a déménagé en Californie en juillet 2019 et, comme l’exige la loi, il était censé s’enregistrer après avoir été reconnu coupable de tentative de viol au premier degré à New York en avril 1995. Petty, qui avait 16 ans au moment du crime, a passé près de quatre ans dans une prison de l’État de New York. La victime l’avait poursuivi en justice lui et Minaj en août, alléguant que le couple avait tenté de la forcer à se rétracter de son récit de l’incident.