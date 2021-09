Le célèbre chanteur nigérian Iyanya Onoyom Mbuk, alias Iyanya, a récemment reçu une nomination dans un Etat. En effet, il s’agit de celui de Cross Rivers. Le gouverneur de l’Etat Ben Ayade a nommé la star de la musique au poste d’assistant spécial pour le tourisme et le divertissement. L’information a été donnée le mercredi 08 septembre 2021, dans un communiqué.

« Je remercie Dieu qui a rendu cela possible »

La nouvelle a été confirmée par le chanteur sur son compte Instagram. Il a par ailleurs promis faire de son mieux pour bien s’acquitter du travail qui lui a été confié par le gouverneur de Cross Rivers. « C’est en avant toujours et en arrière jamais. J’ai été nommé assistant spécial principal pour le tourisme et le divertissement auprès du gouverneur de l’État de Cross River, Ben Ayade » a déclaré l’artiste avant d’ajouter : « Je remercie Dieu qui a rendu cela possible et aussi mon gouverneur de m’avoir trouvé digne d’occuper ce poste ». Notons que la nomination d’Iyanya a été faite en même temps que celle de 25 autres personnes que le gouverneur a choisies.

Pour mémoire, Iyanya est une personnalité importante dans le milieu du divertissement au Nigéria. Auteur de plusieurs tubes à succès, il avait cofondé avec son manager, en 2011, le label Made Men Music Group. Cette entrée dans la sphère politique fait de lui une des célébrités nigérianes à travailler avec le gouverneur Ben Ayade.