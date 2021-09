Dans une déclaration du ministère russe des Affaires étrangères, Moscou a salué les récentes déclarations du président américain Joe Biden et du président français Emmanuel Macron concernant la nécessité de cesser d’imposer la démocratie à d’autres pays. « [Ce] point a été soulevé par le président américain Joe Biden et le président français Emmanuel Macron lorsqu’ils ont tous deux déclaré, à un ou deux jours d’intervalle, qu’il était temps de cesser d’intervenir dans les affaires intérieures d’autres États dans le but de leur imposer la marque de la démocratie occidentale » a déclaré Sergueï Lavrov.

« Nous nous félicitons de telles déclarations, et nous prônons depuis longtemps qu’il faut tirer les leçons des aventures dans lesquelles nos collègues occidentaux se sont lancés au cours des dernières décennies », a ajouté Lavrov taclant Washington pour le retrait des forces américaines de l’Afghanistan. « Après le drame en Afghanistan et le retrait précipité des Etats-Unis et de tous leurs alliés de l’OTAN, tout un chœur de voix s’est mis à retentir en Europe pour compter désormais sur eux-mêmes, sur toutes les questions de politique étrangère, notamment celles impliquant le déploiement de forces armées, plutôt que sur les orientations fournies par Washington qui pourraient changer en un clin d’œil », a souligné le chef de la diplomatie russe.

Imposer les normes et standards américains aux Afghans

Plus tôt ce mercredi, le président russe Vladimir Poutine a qualifié le résultat de la présence américaine en Afghanistan au cours des deux dernières décennies de « nul, sinon carrément négatif ». Selon le dirigeant russe, les USA ont tenté d’imposer leurs normes et standards aux Afghans. Ils ont essayé « d’introduire leurs normes et standards de vie au sens le plus large du terme, y compris l’organisation politique de la société, pour les Etats-Unis et, a fortiori, pour les personnes qui vivent sur le territoire de l’Afghanistan », a souligné M. Poutine.