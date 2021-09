Le comité d’organisation des obsèques de l’ancienne première dame du Bénin, Rosine Vieyra Soglo a, au cours d’un point de presse tenue à Cotonou, apporté quelques précisions sur le programme des obsèques de la défunte. Il a indiqué que ces obsèques vont se dérouler conformément aux mesures restrictives prises par le gouvernement, en raison de la COVID-19 et il promet de suivre rigoureusement les règles édictées.

Comme prévu dans le programme, l’ancienne députée Rosine Vieyra Soglo décédée le 25 juillet dernier, sera inhumée ce samedi 11 septembre 2021. Et comme le Bénin et le reste du monde traversent une période particulière avec la pandémie du coronavirus, les obsèques de l’ex-première dame vont se dérouler dans le strict respect des mesures barrières. Selon le porte-parole du Comité d’organisation Guy Midiohouan, « le Comité d’organisation s’emploie à respecter et à faire respecter les décisions du gouvernement, de façon rigoureuse ». A l’en croire, à partir de demain mercredi 8 jusqu’au vendredi 10 septembre 2021, de 10 h à 19 h, avec une pause entre 13 h et 15 h, un livre de condoléances va rester ouvert au siège de l’association de Vidolé à Cotonou pour recueillir les condoléances et hommages.

Ce comité y prévoit aussi une veillée de prière avec animation folklorique le jeudi 09 et vendredi 10 septembre à partir de 19 h. Le respect de la limitation à 50 personnes fixée par le gouvernement pour participer aux manifestations autorisées va être de mise. Le samedi 11 septembre, il y aura une cérémonie corps présent à 9 heures, suivie d’un recueillement et un office religieux avant l’inhumation de la défunte dans un cadre strictement familial. « Chacun, de chez lui pourra s’unir d’intention aux prières familiales. Les dispositions seront prises pour que les cérémonies de samedi soient retransmises en direct sur les médias et sur les réseaux sociaux », promet le porte-parole du Comité d’organisation, Guy Midiohouan.