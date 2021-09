Les relations entre la junte au pouvoir et la France ne sont pas au beau fixe depuis l’annonce du Mali de vouloir collaborer avec la compagnie russe privée Wagner. La question a été abordée à l’Assemblée générale des Nations Unies par le Premier ministre malien Choguel Kokalla Maïga, qui a critiqué le retrait de la force française Barkhane. Il a assimilé celui-ci à un « abandon en plein vol ».

Une annonce « unilatérale »

Hier samedi 25 septembre 2021, il a déclaré à l’Assemblée générale de l’ONU que : « La nouvelle situation née de la fin de Barkhane, plaçant le Mali devant le fait accompli (…), nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de manière autonome avec d’autres partenaires ». Choguel Kokalla Maïga n’a pas manqué de souligner qu’il est question de « combler le vide que ne manquera pas de créer la fermeture de certaines emprises de Barkhane dans le nord du Mali ». Le Premier ministre malien a par ailleurs fustigé une annonce « unilatérale » sans accord avec les Nations Unies et le gouvernement.

La France désapprouve une intervention des mercenaires de Wagner

« L’opération française Barkhane annonce subitement son retrait en vue, dit-on, d’une transformation en coalition internationale dont tous les contours ne sont pas encore connus » a-t-il ajouté. Notons que ces propos de Choguel Kokalla Maïga interviennent dans un contexte où l’Union européenne et notamment la France et l’Allemagne désapprouvent une intervention des mercenaires de Wagner au Mali. Les deux pays avaient prévenu qu’un recours à ces derniers allaient remettre en cause leur engagement militaire dans le pays.

Le gouvernement malien a cependant indiqué qu’aucune décision définitive n’a été prise. Pour rappel, la Russie a récemment confirmé le rapprochement entre Wagner et la junte au pouvoir, tout en niant son implication dans cette affaire. Au cours d’une conférence de presse en marge de l’Assemblée générale de l’ONU, le chef de la diplomatie russe Serguei Lavrov avait déclaré qu’il s’agit d’une « activité exercée sur une base légitime », mettant l’accent sur le fait qu’ils n’ont « rien à voir avec cela ».