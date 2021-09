Dans l’espace d’une semaine, le Japon vient de signaler pour la quatrième fois un nouveau cas de contamination impliquant le vaccin Covid-19 de Moderna, menaçant de ralentir la campagne de vaccination dans le pays. La préfecture de Kanagawa a déclaré mardi que plusieurs particules noires dans un flacon de vaccin Moderna avaient été trouvées lors de la recherche de substances étrangères avant son utilisation, et elle a mis le reste du lot en attente.

La semaine dernière, le pays avait suspendu l’utilisation 1,63 million de doses de vaccin de Moderna après avoir été informé d’une contamination dans une partie du lot. Moderna et la société pharmaceutique espagnole Rovi, qui embouteillent les vaccins, ont déclaré que la cause pourrait être un problème de fabrication, et les régulateurs européens de la sécurité sanitaire ont lancé une enquête. Moderna a déclaré qu’aucun problème d’innocuité ou d’efficacité n’avait été identifié à partir de ce problème. Aucun incident similaire à Moderna n’a été signalé dans d’autres pays.

D’autres lots ont été temporairement interrompus

La préfecture de Kanagawa a déclaré que le distributeur national du vaccin, Takeda Pharmaceutical avait récupéré le flacon contenant le contaminant présumé et qu’environ 3 790 personnes avaient déjà reçu des injections du même lot. D’autres lots du vaccin ont été temporairement interrompus dans deux autres régions cette semaine. Dans certains cas, des substances étrangères ont été trouvées dans des flacons inutilisés, tandis que d’autres semblent être dues à la rupture de morceaux du bouchon en caoutchouc des flacons lorsque les aiguilles sont mal insérées.

La société a publié mercredi un avis sur son site Web indiquant qu’en de rares occasions au cours de la fabrication, le matériau du bouchon en caoutchouc peut se mélanger à la solution vaccinale. Le ministère japonais de la Santé, citant une enquête de Takeda, a déclaré mercredi que le flacon envoyé à Kanagawa provenait d’un lot différent des autres lots, et que du matériau de bouchon en caoutchouc semble y être entré pendant le processus de fabrication.