Au Bénin, le programme de cantines scolaires mis en œuvre par le gouvernement touche de plus en plus d’apprenants au fil des ans. D’après le porte-parole de l’exécutif Wilfried Léandre Houngbédji, pas moins de 700.000 enfants sont actuellement concernés. Ils ont droit à un repas chaud tous jours à l’école, informe l’ancien journaliste lors de son traditionnel point de presse hier mercredi 15 septembre. Ces cantines scolaires seront ouvertes le lundi 20 septembre prochain, jour de rentrée.

Le programme participe à la lutte contre la déscolarisation et la malnutrition

Le convoyage des vivres vers les écoles cibles a déjà démarré. Financé par le Gouvernement béninois et piloté par le Programme Alimentaire Mondial (PAM), la gestion des cantines scolaires dans les écoles primaires au Bénin est mise en œuvre à travers le Programme national d’alimentation scolaire intégré (PNASI), qui participe entre autres, à la lutte contre la déscolarisation et la malnutrition. Au delà du repas, le PAM fait du programme PNASI un outil de solidarité et de développement communautaire.

D’autres activités s’organisent autour des cantines scolaires

Autour de la cantine scolaire dans une école, sont organisées d’autres activités dont l’agriculture, la pisciculture …qui sont gérées entre la communauté et l’école. Des groupements de femmes sont appuyés pour des activités génératrices de revenus grâce aux partenariats que le PAM arrive à mettre à leur disposition. Ces partenariats permettent aussi d’apporter des solutions à des préoccupations telles que la construction des réfectoires, des cuisines, des infrastructures et autres.