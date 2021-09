La France à l’instar de plusieurs autres pays dans le monde fait toujours face au coronavirus (covid-19). Alors que les autorités continuent de lutter contre la pandémie, à travers la vaccination, un problème a été remarqué avec le vaccin du laboratoire américain Johnson & Johnson, Janssen. En effet, ce lundi 13 septembre 2021, l’agence du médicament (ANSM) a fait savoir qu’un « nombre important » de cas d’échecs de ce vaccin contre le coronavirus a été détecté dans le pays.

Des « formes graves (décès, réanimation) »

Face à cette situation, l’agence a entrepris des investigations plus approfondies. C’est dans son rapport périodique de surveillance des vaccins que l’ANSM a donné l’information, tout en précisant que plusieurs patients ayant été injectés avec ledit vaccin se sont retrouvés en réanimation, à Marseille et à Tours. « Un nombre important de cas d’échec du vaccin Janssen a été rapporté, avec notamment des formes graves (décès, réanimation) ainsi qu’une surreprésentation des patients vaccinés par Janssen en réanimation dans deux CHU ». Notons qu’à Marseille, sur sept patients qui ont été vaccinés et admis en réanimation, quatre avaient reçu le vaccin de Janssen.

A Tours, sur six patients entièrement vaccinés et admis en réanimation, trois avaient reçu le vaccin de Johnson & Johnson. Pour rappel, le vaccin Janssen est le seul à être administré avec une seule dose, contrairement aux autres vaccins. Il s’agit là d’un problème qu’avait relevé la Haute Autorité de la Santé (HAS), qui avait recommandé, le 24 août dernier, une seconde dose de rappel avec un vaccin ARNm, pour les personnes vaccinées avec Janssen. Cela, à partir de 4 semaines après leur vaccination.