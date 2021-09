Le retour surprise de Cristiano Ronaldo à Manchester United aura finalement un impact plus important que celui escompté. En plus de ravir les fans de Manchester, la venue de Cristiano Ronaldo aurait un impact important sur l’avenir d’une autre célébrité du club : Paul Pogba.

Il était censé quitter le club en fin de saison. Mais les derniers bruits de couloir laissent entendre que Paul Pogba ne compte finalement plus partir avec l’arrivée de Cristiano Ronaldo. Une nouvelle qui devrait ravir les patrons du club qui ont tout fait pour conserver le joueur français sans jusque-là y parvenir. Mais selon le média britannique The Athletic, Pogba songe désormais à prolonger son séjour dans le club contre toute attente. Pour l’heure, pas de confirmation officielle du côté du joueur, aucun démenti non plus.