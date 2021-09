Déposer un dossier au centre de visas est une procédure fastidieuse pour les ressortissants étrangers de plusieurs pays du monde. Mais les français cette dernière année ont rencontré plusieurs difficultés en Chine. Une situation que les ressortissants de la France ont trouvé plus difficile à l’avenue de l’épidémie du Covid-19, il y a un an car la Chine avait pris des mesures d’immigration drastiques. En effet, pour éviter la recrudescence de nouveaux malades et des contaminations, la Chine avait réduit le nombre de liaisons aériennes internationales.

Des mesures contre le covid-19

Mais aussi, elle avait imposée la suspension de la validité des permis de séjour chinois pour les étrangers, donc leur entrée sur son territoire. Il fallait nécessairement un nouveau visa qui était délivré avec un très faible quota au bassin de candidats. Alors, un français titulaire d’un permis de séjour chinois, une fois sortie du territoire de l’empire du milieu, ne pouvait y revenir sans effectuer de nouveau une nouvelle demande de visa qui requiert plusieurs opérations et le respect de plusieurs critères également. De cette manière, plusieurs d’entre eux rentrés temporairement en France n’ont pu revenir à leurs occupations habituelles à Pékin, Shangaï ou d’autre villes, tout comme leurs familles. Une situation inhabituelle pour les français mais visiblement vitale pour nombre d’entre eux bloqués depuis l’an dernier. Rapidement d’ailleurs, on assiste en quelques heures à une effervescence des prix de billets d’avion valant des milliers d’euros déjà, représentant une activité économique importante pour les acteurs de ces deux pays.

Permis de séjour chinois valide, mais avec un double résultat négatif!

Vendredi 03 septembre, face au succès des mesures du Gouvernement chinois qui a globalement maîtrisé l’épidémie du Coronavirus sur l’ensemble de son territoire, les français titulaires d’un permis de séjour chinois valide peuvent dorénavant rentrer en Chine sans faire une nouvelle demande de visa chinois. L’annonce a été faite par les autorités chinoises le 02 septembre et confirmée par les autorités françaises le 03 septembre 2021. En revanche, alerte sur les mesures sanitaires et sur l’importation du virus par les voyageurs étrangers, la Chine malgré cet assouplissement diplomatique, exige des résultats négatifs à la fois d’un test PCR et sérologique. Ces deux tests doivent être faits deux jours avant l’embarquement pour être considérés valides. Faute de quoi le ressortissant français devra rester dans son pays.