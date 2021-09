Lors d’une session plénière du Forum économique de l’Est (EEF) vendredi, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que l’Occident poursuit sa politique d’imposition des normes aux autres pays, malgré les leçons afghanes. « Le problème est que ces leçons, et ces leçons existent bel et bien, doivent être correctement comprises pour apporter des changements à la vraie politique. Ils disent à propos de l’Afghanistan : nous sommes entrés là-dedans et fait beaucoup d’erreurs. Cependant, ils continuent à faire de même vis-à-vis d’autres pays. Que signifient les sanctions ? C’est la poursuite de la même politique d’imposition de leurs normes », a déclaré Poutine.

Pour le dirigeant russe, cette politique d’imposition des normes occidentales concerne non seulement la Russie mais aussi d’autres pays, y compris ceux de la région d’Asie-Pacifique. « Cela vaut également pour l’Amérique latine et ailleurs dans le monde. Si des conclusions majeures sont tirées, nous pouvons alors assister à des changements mondiaux dans la politique mondiale. Que ce soit la fin de la domination ou non dépend, tout d’abord, du potentiel des pays présents sur la scène internationale », a indiqué Poutine.

Cesser d’imposer la démocratie à d’autres pays

Selon le président le travail consiste à tirer les efforts de collaboration avec les partenaires pour obtenir les meilleurs résultats dans le « développement de notre propre pays ». Ensuite, la voix et l’importance de la Russie augmenteront et cela profitera à la fois au peuple russe et à tous les partenaires de la Russie, a-t-il souligné. Par ailleurs, il y a deux jours, le ministre russe des affaires étrangères Sergueï Lavrov avait salué les récentes déclarations du président américain Joe Biden et du président français Emmanuel Macron concernant la nécessité de cesser d’imposer la démocratie à d’autres pays.