Christiane Taubira ne sera pas candidate à la prochaine élection présidentielle en France. La femme politique française a profité du lancement de son livre «Ces morceaux de vie… comme carreaux cassés» (Robert Laffont) ce jeudi 16 septembre pour faire l’annonce. La fondatrice du parti politique guyanais Walwari a justifié sa décision par le fait que son ambition ne soit pas de «contribuer à l’éparpillement».

Elle a par ailleurs indiqué qu’elle participera d’«une façon ou d’une autre» au débat politique lors de la campagne entrant dans le cadre de la présidentielle de 2022. Ce fut également l’occasion pour l’ancienne ministre française de régler ses comptes avec le polémiste français Eric Zemmour qui peine toujours à déclarer s’il participe ou non au prochain scrutin présidentiel en France.

Elle ne veut pas s’amuser…

«Je ne critique pas ceux qui sont candidates et candidats. Je dis que moi, face à cela, je ne peux pas juste m’amuser et laisser les Zemmour et autres. », a lancé l’ancienne ministre française. « Après Zemmour, il y en aura d’autres, des individus comme ça, qui sont dans un confort matériel, social, moral parce que personne ne conteste leur haine, personne ne les marginalise, personne ne le stigmatise dans l’incapacité qu’ils ont d’accepter la société et la présence des autres, on ne peut pas se permettre de jouer», a-t-elle poursuivi.