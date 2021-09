A moins d’un an de l’élection présidentielle en France, les résultats d’un sondage indiquent que la côte de popularité de l’actuel locataire de l’Elysée a connu un bond de 6 points. Il s’agit en effet du baromètre BVA-Orange pour RTL réalisé au cours du mois de septembre. Selon ce sondage, au total, 46% des Français font confiance à Emmanuel Macron pour diriger le pays. Ces chiffres interviennent alors qu’habituellement, le nombre de Français ayant confiance en Macron tourne autour de 40%.

A en croire d’autres précisions qui ont été apportées sur cette enquête, près de 10% des personnes enquêtées ont une très « bonne opinion » de l’actuel président français. L’époux de Brigitte a également gagné en point auprès de certaines catégories de personnes qui habituellement ne l’apprécient pas trop. Auprès des ouvriers et des employés par exemple, il a obtenu sept points. Il dépasse ses prédécesseurs avec les chiffres présentés par le baromètre BVA-Orange pour RTL.

Meilleur que Sarkozy et Hollande?

A cette étape de leur gouvernance, les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande avaient respectivement 35 et 20% à 7 mois des élections. Notons que d’autres sondages donnent Emmanuel Macron favoris du prochain scrutin présidentiel. Face à la présidente du Rassemblement National, l’actuel locataire de l’Elysée aurait plus de chance de remporter la prochaine élection présidentielle en France. Ces résultats sont issus du dernier sondage Elabe “L’Opinion en direct” pour BFMTV rendu public mercredi 30 juin dernier.