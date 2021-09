Xavier Bertrand pourrait battre l’actuel patron de l’Elysée lors du prochain scrutin présidentiel en France. Mais la condition est que l’ancien ministre de la Santé du gouvernement Dominique de Villepin arrive à passer l’étape du premier tour. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une enquête Ifop qui a été réalisée pour Le Figaro et LCI.

Une sanction pour Macron au second tour

Face à Emmanuel Macron au second tour, l’ancien secrétaire général de l’UMP serait le seul à même de le battre à plate couture selon les résultats de l’enquête. « Au second tour des électeurs qui ne sont pas de droite ou de centre droit pourraient voter Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand pour sanctionner Emmanuel Macron… », a fait savoir notamment Bruno Cautrès. On retient de cette enquête qu’apparaissant toujours comme un potentiel candidat de la droite Xavier Bertrand rassemble près de 20% des intentions de vote.

Zemmour un handicap pour Le Pen?

Il serait suivi par Valérie Pécresse qui lui aurait 14% des intentions de vote. A la troisième place de ce classement figure en bonne place Michel Barnier qui lui totalise plus de 10% des intentions de vote. Pour l’heure, l’enquête indique qu’une candidature d’Eric Zemmour ne ferait pas vraiment du bien à la patronne du Rassemblement National. Estimé de 6% à 7% des intentions de vote, le polémiste français glanerait discuterait des voix avec Marine Le Pen.