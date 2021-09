Bonne nouvelle pour les enfants des centres d’accueil du Bénin. Ils peuvent désormais espérer une prise en charge sanitaire adéquate et gratuite, conformément aux dispositions du décret du 06 novembre 2012 portant normes et standards applicables aux centres d’accueil et de protection de l’enfant au Bénin. En effet, le ministère des affaires sociales de Mme Véronique Tognifodé, a lancé une opération destinée à les enrôler. Cette opération se déroule dans le cadre de l’extension du projet « Assurance pour le renforcement du capital humain (Arch) ».

En somme, ils seront pris en compte par ce projet du gouvernement béninois. Afin de faciliter cette opération d’enrôlement, les responsables et promoteurs des centres d’accueil et de protection de l’enfant (Cape) sont priés de se rapprocher des Centres de promotion sociale se trouvant dans leur zone administrative et géographique afin d’inscrire leur centre. Le délai qui leur est donné court de demain mardi 07 septembre au vendredi 08 octobre 2021.

Soins de santé de qualité

Une fois, ces démarches faites, l’Agence nationale de protection sociale (Anps) aura donc les coudées franches pour planifier la collecte des données de chaque enfant vulnérable pensionnaire de ces Cape et la distribution des cartes biométriques, précise le communiqué du ministère des affaires sociales qui apporte l’information. Ces enfants pensionnaires des centres d’accueil bénéficieront donc du volet assurance maladie de l’Arch qui donne droit à des soins de santé de qualité.