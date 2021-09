Ces dernières semaines, Javier Tebas, le patron de la ligue espagnole multiplie les attaques contre club de football parisien, le PSG. Au cours d’une récente session virtuelle en direct, le Président de la ligue espagnole, la Liga s’en est pris une nouvelle fois au Paris St Germain. Au cours de son intervention Javier Tebas a dénonce des actions économiquement impossibles des dirigeants du club.

« Le PSG paie 500 millions d’euros de salaires et ils ont perdu 400 millions d’euros à cause de la crise du COVID et les droits TV de la Ligue 1 ont perdu 50 % de leur valeur (à cause de l’affaire Mediapro Ndlr). Ce qu’ils font est économiquement impossible. Il est impossible de mettre tout le monde sur la même longueur d’onde. Les combats qui sont menés, comme avec la Super League ou le Financial Fair Play du PSG, sont des modèles de football très différents », martèle le patron de la Liga.

Pour Javier Tebas, le Real Madrid « ne reçoit pas de subventions ou de parrainages gonflés. C’est de l’argent qu’ils génèrent. C’est légitime. ». Le patron de la Liga est allé un peu plus loin en s’attaquant au modèle économique du club parisien. En comparant celui du Real Madrid à celui du Paris St Germain, Javier Tebas a conclu que le PSG devrait être pris comme « un club-état » qui a créé « une mauvaise inflation ».