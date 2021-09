La situation socio-politique en Guinée continue de susciter des réactions. Par le canal d’une publication qu’il a faite sur le réseau social de l’oiseau bleu, le président Macky Sall s’est prononcé sur le coup d’état dont a fait l’objet son homologue Alpha Condé et a condamné fermement cet acte. Il a par la suite tenu à faire remarquer qu’il soutient entièrement la position de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest sur cette situation (CEDEAO).

Soutient la décision de la CEDEAO

« J’ai pris part ce jour au sommet extraordinaire de la #CEDEAO sur la situation en Guinée. Le Sénégal condamne le coup d’état et soutient les Décisions du Sommet en vue de la préservation de la stabilité du pays et du rétablissement de l’ordre constitutionnel », laisse-t-il lire dans sa publication sur le réseau social de l’oiseau bleu. La CEDEAO demande en effet la libération immédiate et sans conditions du président déchu de ses fonctions.

Même position que la France

Rappelons qu’avant le Sénégal, plusieurs autres pays se sont insurgés contre le putsch qui a eu lieu en Guinée. Par le canal d’un communiqué, la diplomatie française avait déjà réagi dès les heures qui ont suivi le coup d’état. La diplomatie française « condamne la tentative de prise de pouvoir par la force » et demande par la même occasion « la libération immédiate et sans condition du président Alpha Condé ».