Le Bénin aborde dans moins de deux semaines un tournant décisif des qualifications pour la Coupe du Monde 2022. En effet, la sélection nationale livre les 7 et 10 octobre prochains deux matchs contre la Tanzanie, première du groupe actuellement. Pour cette double confrontation, Michel Dussuyer, le sélectionneur du Bénin a sorti une liste de 25 joueurs. Outre les cadres comme Khaled Adénon, Steve Mounié, Jodel Dossou, Cébio Soukou, Cédric Hountondji et autres Saturnin Allagbé, on note le retour de Sessi d’Almeida.

Le milieu de Valenciennes en Ligue 2 française a porté le maillot national depuis un bon bout de temps. Il n’était pas présent lors de la défaite contre la Sierra Léone en Guinée, encore moins, pendant les deux premiers matchs de ces éliminatoires du Mondial 2022. L’autre écureuil qui manquait aussi à la sélection, c’est Olivier Verdon, le défenseur de Ludogorets en Bulgarie. Il est bien présent sur la liste des 25 écureuils convoqués par Michel Dussuyer. David Kiki signe également son retour dans le groupe, lui qui a trouvé récemment un club en Bulgarie.

Batori Douyèmè, le nouveau du groupe

Le tout nouveau de cette liste n’est autre que le gardien d’ESAE FC, Batori Douyèmè. Le champion du Bénin en titre aura l’occasion de montrer de quoi il est capable face à Marcel Dandjinou de JDR Stars en Afrique du Sud et Saturnin Allagbé, le gardien titulaire de la sélection depuis que la forme de Fabien Farnolle a décliné. Ce dernier est d’ailleurs sans club actuellement.

Liste des 25 écureuils convoqués

Gardiens (3) : Saturnin Allagbé (Valenciennes/France),Marcel Dandjinou (JDR Stars/Afrique du Sud), Batori Douyeme (Esae)

Arrières droits (2): Youssouf Assogba (Boulogne/France), Melvyn Dorémus (Chambly/France)

Arrières gauches (2): Abdou-Samadou Bourou (ASKO Kara/Togo) , David Kiki (Arda/Bulgarie)

Arrières centraux (5): Yohan Roche (Adanaspor/Turquie), Cédric Hountondji (Clermont/France), Khaled Adénon (Doxa Katokopias/Chypre), Moise Adilehou (NAC Breda/Hollande), Olivier Verdon (Ludogorets/Bulgarie)

Milieux (6): Rodrigue Kossi (Club Africain/Tunisie), Jordan Adéoti (Laval/France) Sessi d’Almeida (Valenciennes/ France), Mattéo Ahlinvi (Dijon/France), Junior Olaitan (Ayéma), Anaane Tidjani (Doxa Katokopias/Chypre)

Attaquants (7) : Jodel Dossou (Clermont/France), Cèbio Soukou (Sandhausen/Allemagne) , Mickael Poté (Menemenspor/Turquie), Chabel Gomez (Amiens/ France) Steve Mounié (Brest/France), Desiré Azankpo (Dunkerque/France), Roland Béakou (Buffles)