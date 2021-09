Romelu Lukaku a profité d’une entrevue qu’il a accordée à CNN Sport pour donner son opinion sur la lutte qui est faite contre le phénomène du racisme dans le monde du football. L’attaquant de Chelsea estime qu’il faut faire plus que mettre les genoux à terre pour évoquer la contestation des joueurs au début des matches de Premier League.

« Nous pouvons prendre des positions plus affirmées. Certes, on met le genou à terre et tout le monde applaudit mais parfois, après le match, il y a encore eu une insulte. », a déclaré le footballeur international belge d’origine congolaise. Pour Romelu Lukaku, il faut la communion des efforts pour arriver à vaincre ce phénomène.

Il plaide pour une unité d’actions

« Le capitaine et quatre ou cinq joueurs à forte personnalité de chaque équipe devraient rencontrer les patrons d’Instagram, les gouvernements, la Fédération anglaise de football (FA), l’association des footballeurs professionnels (PFA), pour discuter de cette situation », a proposé le joueur qui à son compteur 67 buts inscrits au cours des 100 sélections au sein de l’équipe belge. Notons que depuis son retour en Premier League et à Chelsea, le joueur fait plutôt un bon début de saison. Il a déjà inscrit cinq buts.