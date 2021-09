On le savait déjà. Will Smith star incontestable du cinéma américain a une vie de famille différente de la majorité des gens. Dans une émission de sa femme Jada Pinkett, les deux tourtereaux avaient d’ailleurs révélé une des infidélités de cette dernière et avait réglé leurs problèmes en public. Cette fois-ci, la star révèle avoir une vie de couple non « conventionnel ».

Leur fils Jaden Smith a lui aussi une vie particulière sur plusieurs plans, sans oublier Willow qui elle avouait ne pas pouvoir être avec une seule personne à la fois. Dans une interview accordée au magazine GQ, Will Smith a poursuivi les révélations sur sa vie de couple. Il a entre autres révélé avoir été infidèle, levant le mythe selon lequel sa femme était la seule qui avait trahi son engagement.

« Le mariage ne doit pas être une prison »

« Jada n’a jamais cru au mariage conventionnel. Certains membres de sa famille avaient une relation non conventionnelle. Elle a donc grandi d’une manière très différente de la mienne. Il y avait d’interminables discussions sur la perfection relationnelle. Quelle est la façon parfaite d’interagir en tant que couple ? Et pendant la majeure partie de notre relation, nous avons choisi la monogamie, sans penser que la monogamie était la seule perfection relationnelle. Mais nous avons fini par nous donner mutuellement confiance et liberté, avec la conviction que chacun doit trouver sa propre voie. Pour nous, le mariage ne doit pas être une prison » a affirmé Will Smith. Toutefois il ne conseille pas ce choix à tout le monde.